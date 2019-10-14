В Ужгороді через пожежу в лікарні евакуювали 150 пацієнтів

У зв'язку з пожежею, що сталася у понеділок, 14 жовтня, в Ужгородській міській клінічній лікарні евакуйовано 150 осіб.

Про це повідомляють в УДСНС в Закарпатській області.

“14 жовтня о 14:04 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння на території Ужгородської міської клінічної лікарні за адресою: м. Ужгород, вул. Грибоєдова. По прибуттю на місце підрозділів ДСНС з'ясувалось, що горіло в одній з кімнат у підвальному приміщенні. Там, ймовірно через коротке замикання загорілось сміття та інші речі, що знаходились всередині”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, пацієнтів евакуювали через загрозу отруєння чадним газом.

О 14:20 пожежу на площі 8 кв.м було локалізовано та о 14:50 ліквідовано остаточно. Над ліквідацією працювали 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Як повідомляють рятувальники, постраждалих немає. Причина займання та завдана матеріальна шкода встановлюються.

Фото: zak-insider.com