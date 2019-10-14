Учасники акції у Дніпрі висунули ультиматум щодо "формули Штайнмаєра"

У Дніпрі перед будівлею Дніпропетровської облдержадміністрації кілька сотень людей зібралися, щоб долучитися до всеукраїнської акції "Ні капітуляції".

На акції прозвучав ультиматум Президенту стосовно відведення військ з української території та дій щодо Донбасу і Криму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перше — зупинити будь-які розмови і дії щодо відведення військ з української території. Друге - зупинити будь-які розмови і дії, пов'язані з відновленням зв’язків з Донбасом та Кримом, поновленням "торгівлі на крові". Третє — не проводити ніяких дій по Донбасу без урахування звільнення Криму. Все це в чіткому і зрозумілому вигляді ми формулюємо, як ультиматум. Даємо Президенту місяць, щоб прийняти для себе принципове рішення", - заявили учасники акції.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові у понеділок, 14 жовтня, відбулася хода "Ні капітуляції", яка завершилася масштабним мітингом біля пам’ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській.

Водночас у Києві на Майдані Незалежності кілька тисяч людей зібралися на акцію "Ні капітуляції". Раніше ветерани пройшлися ходою по бульвару Шевченка, Хрещатику до Майдану Незалежності.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна узгодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.