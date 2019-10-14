На Донеччині вшанували пам'ять загиблих захисників

На Донеччині біля пам’ятника загиблим воїнам АТО на трасі Краматорськ-Слов’янськ вшанували пам'ять загиблих героїв.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«14 жовтня 2019 року з нагоди святкування Дня захисника України відбулась обласна акція «З вірою в захисників» біля пам’ятника загиблим воїнам АТО на трасі Краматорськ - Слов’янськ», - йдеться у повідомленні.

У Донецькій області вшанували пам'ять загиблих героїв / Фото: dn.gov.ua

Участь у заході взяли заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, керівництво облдержадміністрації та її структурних підрозділів, ООС, місцеві органи влади, військовослужбовці з числа тих, хто бере участь в операції Об’єднаних сил, учнівська та студентська молодь, духовенство.

Присутні урочисто поклали квіти до пам'ятника та вшанували героїв хвилиною мовчання. Також відбувся молебень за Україну та захисників, панахида за загиблими.

В ОДА підкреслили, що акція «З вірою в захисників» проходить сьогодні у всіх містах та районах Донеччини. Люди збираються, аби віддати шану та згадати про героїв, які віддали свої життя на захист Української держави та в боротьбі за щасливе майбутнє.