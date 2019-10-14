У Харкові на мітинг "Ні капітуляції!" зібралися сотні людей

У Харкові у понеділок відбулася хода "Ні капітуляції", яка завершилася масштабним мітингом біля пам’ятника Тарасу Шевченку на вулиці Сумській.

Хода розпочалася о 16:25 від площі Конституції, в ній взяли близько 800 громадян, повідомляє місцеве видання Depo.Харків.

Люди тримали національні прапори, червоно-чорні стяги, символіку організацій "Фрайкор", партії "Народний рух" і низки ветеранських об’єднань учасників АТО. Йдучи центром міста, учасники ходи скандвали: "Ні капітуляції – тільки перемога!", "Одна, єдина, соборна Україна", "Слава Україні! Героям слава!", "ОУН-УПА – герої України". На вулиці Сумській учасники ходи заспівали хором гімн України.

Рух автомобільним транспортом вулицею Сумською був перекритий. Колону з обох боків щільним кордоном супроводжували бійці Національної гвардії і патрульні.

За словами одного з організаторів акції, активіста Євромайдану Бориса Редіна, сьогоднішня акція має на меті донести до українських та передусім європейських політиків те, що здача національних інтересів України за так званою формулою Штайнмаєра не приведе до припинення кровопролиття, а навпаки загострить бойові дії і розпалить протистояння всередині держави. Редін зауважив, що учасники ходи також вважають капітуляцією та зрадою державних інтересів підписання "формули Штайнмаєра", тому вони вимагають її зміни, щоб уникнути поразки у війні.

Біля Харківського національного академічного театру опери й балету учасники ходи запалили фаєри та почали співати пісні бійців УПА.

Пізніше учасники ходи "Ні капітуляції" провели мітинг біля пам’ятника Тарасу Шевченку, в якому взяли участь близько тисячі громадян.

Мітинг розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про загиблих захисників України. Виступаючи перед учасниками зібрання, заступник голови організації "Фрайкор" Богдан Войцеховський підкреслив, що захищати Україну – це справа честі кожного чоловіка. Він обурився тим, що заявляють про втому від війни ті, хто не брав у ній участь. Мітингувальники висловилися проти впровадження "формули Штайнмаєра", яка, на їхнє переконання, є "формулою капітуляції".

Після нетривалого мітингу його учасників організатори акції запросили до намету "Все для перемоги" на площі Свободи, де незабаром розпочнеться показ фільму "Добровольці Божої Чоти", який буде демонструватися з нагоди Дня захисника України, Дня української армії, Покрови Пресвятої Богородиці і Дня створення УПА.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві на Майдані Незалежності кілька тисяч людей зібралися на акцію "Ні капітуляції". Раніше ветерани пройшлися ходою по бульвару Шевченка, Хрещатику до Майдану Незалежності.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі. За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.

Фото: Depo.Харків