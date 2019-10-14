У Маріуполі на Донеччині відбувся багатолюдний мітинг до Дня захисника України.

Про це 14 жовтня повідомили в Маріупольській міській раді.

"Сьогодні, 14 жовтня, в Міському саду пройшов урочистий мітинг, присвячений Дню захисника України", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на заході були присутні міський голова Вадим Бойченко, військовослужбовці, священнослужителі, представники поліції, муніципалітету та жителі міста.

Мітинг почався з перфомансу під пісню "Дорога на Схід", підготовленого колективами міських палаців культури. Після виступу присутні вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців хвилиною мовчання.

У Маріуполі відбувся мітинг до Дня захисника України / Фото: mariupolrada.gov.ua

Наприкінці мітингу учасники поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам, які віддали свої життя за Україну.

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Як повідомлялося, українці у понеділок, 14 жовтня, відзначають День захисника України та свято Покрови Пресвятої Богородиці. На цей день по країні заплановано було провести близько 300 заходів.