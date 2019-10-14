Пам'ять загиблих захисників в Одесі вшанували квітами та молебнем

Тисячі одеситів та керівники області й міста урочисто відзначають сьогодні День захисника України.

Керівники Одеської облдержадміністрації та облради Максим Куций і Сергій Паращенко, перший заступник Одеського міського голови Анатолій Орловський, представники духовенства, військового гарнізону та громадськості взяли участь в урочистій церемонії покладання квітів до Пам'ятного знака полеглим за незалежність і територіальну України біля будівлі Одеської ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"14 жовтня ми в Україні відзначаємо велике свято - в цей день вшановуємо людей ратного подвигу, людей відваги. Це їхня життєва позиція. Спокій і мирне небо над головою, які вони захищають, є найважливішими речами в житті. Ми маємо їх завдяки рішучим діям наших захисників Вітчизни на сході України, які, на жаль, часто ціною свого життя захищають територіальну цілісність і незалежність України. Я пишаюся захисниками України, схиляю перед ними голову, бажаю міцного здоров'я. Також хочу привітати волонтерів, громадськість - людей, які займають активну проукраїнську позицію, роблять усе можливе, щоб ми жили в злагоді та мирі", - сказав Куций.

Завідувач Південного міжрегіонального сектору Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Микола Сторожук і колишній голова Балтської райради Одеської області Віктор Сорока, син якого недавно повернувся з російського полону, звернулися до голови ОДА від імені родин загиблих на війні з агресором - якнайшвидше встановити Меморіал загиблим захисникам України на місці Пам'ятного знака біля облдержадміністрації.

Читайте також: У Дніпрі проходить марш захисників

Голова ОДА Куций запевнив, що в Одесі буде споруджено і Меморіал захисникам України, і меморіал Героям Небесної сотні.

Представники духовенства всіх конфесій з участю керівництва міста та області, громадських об'єднань, учасників АТО і ООС у Донецькій і Луганській областях та волонтерів провели спільний молебень у пам'ять про загиблих воїнів.

Урочиста церемонія завершилася складенням присяги ліцеїстами Одеського військово-морського ліцею, до яких з напутньої промовою звернувся заступник командувача ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Читайте також: Бородянський привітав українських захисників

Варто зазначити, що з нагоди Дня захисника України в Одеському історико-краєзнавчому музею відкрито виставку "Фактор свободи". Експонати розповідають про видатних діячів українського визвольного руху різних часів, оскільки на 2019 рік припали три ювілеї – Івана Мазепи, Симона Петлюри та Степана Банери. Біографії цих постатей дуже різні, але їх єднає ідея свободи, яку вони прагнули здобути для свого народу.

У ці дні у військових частинах та госпіталях для ветеранів війни дають концерти майстри сцени, у навчальних закладах Одеси та області проходять зустрічі з ветеранами війни на сході України, що відстоюють територіальну цілісність держави, організовано екскурсії школярів до Військово-історичного музею Південного оперативного командування.

Фото: Думская