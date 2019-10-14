На Львівщині потрапив у ДТП автобус з іноземними туристами, є загиблий

На Львівщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля й туристичного автобуса загинула одна людина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент з питань цивільного захисту львівської ОДА.

"13 жовтня близько 16:50 на автодорозі Львів-Луцьк, біля с. Вузлове Радехівського району, водій автомобіля ВАЗ-2109, мешканець с. Бабичі Радехівського району, 1989 року народження, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив зіткнення з туристичним автобусом Iveko під керуванням громадянина Республіки Білорусь. В автобусі перебували 38 пасажирів - громадян Республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, унаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-2109 загинув на місці події.

Пасажири автобуса не постраждали і були відправлені до місця призначення іншими автобусами перевізника.

Обставини ДТП з'ясовуються.

Фото: Ігор Зінкевич, 032.ua