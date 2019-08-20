На Рівненщині стартував міжнародний скаутський зліт

Міжнародний скаутський зліт «Джемборі – Рівно 30. Рівне» розпочався на околиці села Хотин Рівненського району.

Про зліт повідомляє пресслужба Рівненської ОДА.

«На зліт прибуло понад тисячу учасників з 18 областей України, делегації з Австралії, Польщі, Білорусі, Канади, США, Грузії. Тут вони будуть таборуватися впродовж 3-ох днів», - йдеться у повідомленні.

Зліт розпочався пластовою церемонією, після якої учасники та гості заходу оглянули пластовий наметовий табір.

Також відбулося спілкування скаутів з головою Головної Пластової Булави (Всесвітнього Пласту) Мартою Кандюк-Кузьмович.

У наступні дні скаути візьмуть участь у подоланні смуг перешкод, туристичних переправах, працюватимуть на водній, мистецькій, правовій, екологічній та інших ділянках, які розташовані на території таборового містечка.

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Окрім того, тут діятиме Джемборі Talks – відкритий університет, дискусійний майданчик з топ-спікерами.

Учасникам також запропонують відвідати відомі туристичні об’єкти в Пересопниці, Клевані, Острозі та пластову оселю у селі Волошки.

«Джемборі – Рівно 30. Рівне» - це найбільший проект Міністерства молоді і спорту України. Співорганізатори - Рівненська облдержадміністрація та облрада.

Пласт – це національно-скаутська організація України, яка діє понад 100 років. Її мета - сприяння всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Джемборі – традиційний скаутський зліт в таборових умовах. У цьому році минає 30 років з відновлення Пласту як в Україні, так і на Рівненщині.