У Сєвєродонецьку пропонують збудувати залізничну гілку до Бахмутівки
Про це повідомила пресслужба міськради.
«Пропозиція Сєвєродонецької міської ради полягає у будівництві залізничної гілки від станції Сєвєродонецьк Донецької залізниці до зупиночного пункту Бахмутівка Донецької залізниці, яка майже уся буде проходити по землях державної власності, які перебувають у користуванні Сєвєродонецого та Новоайдарського лісомисливських господарств», - ідеться у зверненні депутатів ради до керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Комарницького.
Як відомо, окупація частини Луганської області російськими терористами призвела до ізоляції однієї з двох залізничних ліній, які проходять з півдня на північ області, від загальноукраїнської залізничної мережі. Через це, зокрема, втрачена можливість забезпечувати єдину в області Луганську ТЕС (теж ізольовану від енергосистеми країни) вугіллям.
До літа цього року не існувало навіть проекту залізничної «перемички», але йшло обговорення прокладення її між північними райцентрами Білокуракіне і Сватове. Новий керівник Луганської облВЦА ініціював створення проекту лінії, яка з’єднає станцію Старобільськ із станцією Рубіжне на кілька десятків кілометрів південніше.
Сєвєродонецькі депутати пропонують прокласти її ще південніше, але реалізація даного проекту потребує створення з нуля принаймні однієї станції у Бахмутівці і посилення залізничного вузла в Сєвєродонецьку, де на даний момент не існує інфраструктури для обслуговування пасажирів.