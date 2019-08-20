У Сєвєродонецьку пропонують збудувати залізничну гілку до Бахмутівки

Прокласти залізничну колію, що з’єднає Сєвєродонецьк із селом Бахмутівка, пропонує Сєвєродонецька міська рада.

Про це повідомила пресслужба міськради.

«Пропозиція Сєвєродонецької міської ради полягає у будівництві залізничної гілки від станції Сєвєродонецьк Донецької залізниці до зупиночного пункту Бахмутівка Донецької залізниці, яка майже уся буде проходити по землях державної власності, які перебувають у користуванні Сєвєродонецого та Новоайдарського лісомисливських господарств», - ідеться у зверненні депутатів ради до керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Комарницького.

Як відомо, окупація частини Луганської області російськими терористами призвела до ізоляції однієї з двох залізничних ліній, які проходять з півдня на північ області, від загальноукраїнської залізничної мережі. Через це, зокрема, втрачена можливість забезпечувати єдину в області Луганську ТЕС (теж ізольовану від енергосистеми країни) вугіллям.

До літа цього року не існувало навіть проекту залізничної «перемички», але йшло обговорення прокладення її між північними райцентрами Білокуракіне і Сватове. Новий керівник Луганської облВЦА ініціював створення проекту лінії, яка з’єднає станцію Старобільськ із станцією Рубіжне на кілька десятків кілометрів південніше.

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Сєвєродонецькі депутати пропонують прокласти її ще південніше, але реалізація даного проекту потребує створення з нуля принаймні однієї станції у Бахмутівці і посилення залізничного вузла в Сєвєродонецьку, де на даний момент не існує інфраструктури для обслуговування пасажирів.