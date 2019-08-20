Очищення "озера" отруйних фільтратів Грибовицького звалища розпочнеться восени

Львівське комунальне підприємство закупило обладнання, яке дозволить за два роки очистити "озера" отруйних фільтратів у підніжжя Грибовицького сміттєзвалища.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"ЛКП «Зелене місто» закупило обладнання для очищення фільтратів Грибовицького сміттєзвалища. Відомо, що у тендері перемогла фірма «Екософт», у якої місто замовило два модулі, що здатні переробити за добу 300 кубометрів фільтратів з озер біля сміттєзвалища. З допомогою цих установок за два роки озера з отруйними рідинами біля підніжжя полігону зникнуть", - йдеться у повідомленні.

Ці роботи — один з етапів комплексної рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, яка відбувається за підтримки ЄБРР. Надійти обладнання повинне до кінця цього року. У ЛКП «Зелене місто» планують його отримати та запустити у жовтні-листопаді.

"Технологія цих модулів базується на зворотному осмосі. Це спеціальні мембрани, завдяки яким ми зможемо очистити фільтрати до такого рівня, який цілком відповідатиме усім технічним нормам на скид у мережу „Львівводоканалу“. Це найпоширеніша у світі технологія для очистки полігонного фільтрату. Також додаткового розглядаємо пропозиції місцевих науковців щодо оптимізації роботи цього обладнання», — зазначає директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Обладнання зможе забезпечити очистку усіх накопичених фільтратів (приблизно 100 тис. кубометрів) з підніжжя Грибовицького полігону, а також забезпечить очистку в майбутньому. Після рекультивації один з модулів продовжить працювати на локації ще щонайменше 10 років.

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Як повідомляв Укрінформ, рекультивація на Грибовицькому сміттєзвалищі проводитиметься у два етапи. Зараз переобладнано станцію очистки фільтратів: її продуктивність збільшено до 250 кубічних метрів на добу. Також виконано роботи з посилення дамби, влаштовано 15 моніторингових газових свердловин.

За два роки у Львові мають збудувати перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із технологією механіко-біологічної переробки відходів. Старий полігон рекультивують та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухого та вологого сміття, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Наступного року у місті відкриють станцію компостування органічних відходів. На ці плани Львів отримав 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку і 10 мільйонів євро гранту — безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста — 6,75 мільйона євро.

У травні 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі виникла пожежа, внаслідок якої стався зсув. Під ним загинули троє рятувальників та інженер-еколог. Після трагедії звалище було закрито згідно із судовим рішенням.

Фото: Микола Тис/ZIK