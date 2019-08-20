Голова ДПСУ прокоментував застосування прикордонниками зброї на Буковині

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко гарантує об'єктивне розслідування ситуації щодо застосування прикордонниками вогнепальної зброї на ділянці Чернівецького загону.

Про це він написав у Facebook.

“Повернувся з ділянки Чернівецького загону... Детально розібрався в ситуації і хочу сказати, що як керівник прикордонного відомства засуджую будь-які факти та спроби порушення кордону і невиконання вимог прикордонних нарядів. Водночас гарантую об’єктивне розслідування зазначеної події.”, написав він.

Дейнеко наголосив, що збереження життя і здоров’я прикордонників є пріоритетом, особливо під час виконання своїх службових обов’язків. При цьому прикордонники мають відчувати свою захищеність, зокрема і в разі вимушеного застосування зброї.

Він повідомив, що останнім часом неодноразово фіксуються ДПСУ вкрай зухвалі дії порушників, які певно відчувають свою безкарність. Спроби нападу і заволодіння зброєю прикордонних нарядів, погрози фізичної розправи, залякування, підкуп.

За його словами, така зухвалість вже призвела до загибелі прикордонника – в листопаді минулого року на Закарпатті під час виконання завдань з охорони державного кордону загинув начальник відділу “Ділове” Вадим Березенський. Йому було 34 роки, а сиротами залишилися двоє дітей.

“Запевняю, безкарності для порушників державного кордону ми не допустимо. Закон мають поважати усі. Ми продовжуватимемо заходи із посилення охорони кордону. Це безповоротно. Український кордон буде надійно захищений”, наголосив голова ДПСУ.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонники на Буковині із застосуванням зброї зупинили позашляховик, що проривався в бік кордону. За словами прикордонників, "засліпивши охоронців кордону фарами, водій скерував автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю та здоров’ю правоохоронців".