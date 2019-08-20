Пожежа в "Токіо Стар": суд обирає запобіжний захід власнику готелю

Київський райсуд Одеси продовжив 20 серпня розгляд клопотання слідчого та облпрокуратури стосовно обрання запобіжного заходу власнику готелю "Токіо Стар", де під час пожежі загинуло 9 людей, Вадиму Чорному.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заслухавши доводи сторони захисту та обвинувачення, суд відхилив клопотання про відсторонення слідчого, що здійснює кримінальне провадження, та прокурора", - озвучив ухвалу головуючий на засіданні слідчий суддя Іванчук.

У свою чергу, представники сторони захисту висловили позицію, що після повторного пред'явлення їх підзахисному підозри у скоєнні злочину, що було вчинено, на їх думку, "з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу", не знають, за якою з висунутих підозр належить захищати підсудного.

На думку одного з чотирьох адвокатів підсудного Дениса Пономаренка, права Чорного було порушено, і його треба звільнити з-під варти в залі суду.

Варто зазначити, що до судді також звернувся з клопотанням про взяття підсудного Чорного на поруки й присутній на засіданні головний рабин Одеси та Південно-Українського регіонального об'єднання юдейських громад "Хабад" Авроом Вольф.

Між тим, самому підсудному довелось визнати, що він допустив обмову в оприлюдненому листі із СІЗО до Президента України щодо охоронної компанії "Карабінер", на пульт центрального спостереження якої нібито надходили сигнали від протипожежної системи готелю, але охоронці не викликали рятувальників ДСНС для гасіння пожежі, оскільки дирекція фірми «Карабінер» спростувала цю інформацію.

"Між компанією "Карабінер" і готелем "Токіо Стар" не було договірних відносин з протипожежної безпеки. Протипожежна система даного об'єкта не підключена до пульта центрального спостереження «Карабінер». Укладено договір на кнопку тривожного виклику групи швидкого реагування. Відповідні договори на надання даної послуги передані до поліції", - повідомили журналістам в охоронній фірмі.

Тим часом велика група слідчих ГУ НП в Одеській області та сусідніх областей продовжує дослідження документації, що стосується готелю "Токіо Стар", та розслідування обставин пожежі, які призвели до пожежі в готелі та загибелі дев'яти постояльців.

Уже з'ясувалось, що будівля готелю фігурувала в деклараціях власника споруди, наданих Одеській державної архітектурно-будівельній інспекції, як "складські приміщення".

"Станом на 19 серпня немає документів про переоснащення відповідного пожежного депо на готель. За наявними документами, це мали бути складські приміщення. Зазначені матеріали будуть передані слідству", - йдеться у повідомленні пресслужби Одеської ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, у пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі в ніч на 17 серпня загинули 9 пожильців готелю, багатьох госпіталізували з опіками і отруєнням чадним газом.

У суботу 51 пожильця, які вибігли з готелю без документів, міська влада Одеси тимчасово розмістила у приміщенні одеського ліцею "Олімпієць" у районі Дача Ковалевського.

Фото: Думская