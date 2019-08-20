В тергромаді на Житомирщині свято врожаю присвятили гарбузу

У Баранівській ОТГ на Житомирщині у неділю, 25 серпня, вперше проведуть свято врожаю «Harvest fest», під час якого гостей пригощатимуть стравами з гарбуза та влаштують конкурс весільних короваїв.

Про це у Facebook повідомляє комунальна установа «АМОР» (Агенція місцевого органічного розвитку).

«Щороку фестиваль буде присвячуватися якійсь сільськогосподарській культурі. У цьому році це буде гарбуз. У рамках заходу запланована культурно-розважальна програма «Ходить Гарбуз по городу…», - йдеться у дописі.

Зазначається, що основна мета «Harvest fest» - започаткувати традиційну виставку-ярмарок, де місцеві фермери зможуть рекламувати та продати зернові культури, овочі, ягоди, фрукти, горіхи.

У рамках свята врожаю заплановані дегустація гарбузових смаколиків, гарбузові забави та конкурси, гарбузові фотозони, гарбузовий аукціон, а також виготовлення витинанок із гарбуза і конкурс домашніх солінь. Читайте також: ОТГ Полтавщини відзначили у всеукраїнському рейтингу фінансових можливостей

Крім того, організатори готують конкурс весільних короваїв, виставку композицій від флористів і дизайнерів та етно-ярмарок.

Всі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах від Міжшкільного ресурсного центру та завітати до музею «Поліська хата».

Заходи в рамках свята врожаю супроводжуватимуть виступи народних колективів Баранівської ОТГ, а завершиться воно тематичною дискотекою.

«Harvest fest» проходитиме в смт Полянка.

Фото з відкритих джерел