В тергромаді на Житомирщині свято врожаю присвятили гарбузу
Про це у Facebook повідомляє комунальна установа «АМОР» (Агенція місцевого органічного розвитку).
«Щороку фестиваль буде присвячуватися якійсь сільськогосподарській культурі. У цьому році це буде гарбуз. У рамках заходу запланована культурно-розважальна програма «Ходить Гарбуз по городу…», - йдеться у дописі.
Зазначається, що основна мета «Harvest fest» - започаткувати традиційну виставку-ярмарок, де місцеві фермери зможуть рекламувати та продати зернові культури, овочі, ягоди, фрукти, горіхи.
Крім того, організатори готують конкурс весільних короваїв, виставку композицій від флористів і дизайнерів та етно-ярмарок.
Всі охочі зможуть взяти участь у майстер-класах від Міжшкільного ресурсного центру та завітати до музею «Поліська хата».
Заходи в рамках свята врожаю супроводжуватимуть виступи народних колективів Баранівської ОТГ, а завершиться воно тематичною дискотекою.
«Harvest fest» проходитиме в смт Полянка.
Фото з відкритих джерел