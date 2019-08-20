Депутат, який п’яним збив на смерть жінку, отримав 5 років в'язниці

До 5 років позбавлення волі засуджено депутата Голопристанської міської ради Херсонської області, який здійснив наїзд на жінку та залишив місце події.

Про це у Facebook повідомляє прокуратура Херсонської області.

«Вироком Голопристанського районного суду Херсонської області від 15 серпня 2019 року засуджено депутата Голопристанської міської ради Херсонської області, який 19.06.2016, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у одному із сіл Голопристанського району Херсонської області, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на жінку-пішохода, внаслідок чого спричинив останній тяжкі тілесні ушкодження, від яких вона померла на місці пригоди», - йдеться у повідомленні.

При цьому допомогу потерпілій депутат не надав та залишив місце дорожньо-транспортної події.

Винному призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному провадженні здійснювалося прокуратурою Херсонської області.