В Ужгороді "замінували" усі дитсадки, лікарню та АЗС

До Управління ДСНС у Закарпатській області надійшло повідомлення про замінування в Ужгороді всіх дитячих садків, АЗС та одного медичного закладу.

Про це повідомляє Ужгородська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

"Відділ цивільного захисту Ужгородської міської ради повідомляє, що Управління державної служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській області отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх дитячих садків, АЗС та одного медичного закладу" - йдеться в повідомленні.

У мерії просять мешканців міста зберігати спокій.

Зазначається, що в установах працюють відповідні служби, які перевірять інформацію про замінування.

Як повідомляв Укрінформ, на початку липня Управління ДСНС на Закарпатті вже отримувало повідомлення про замінування в Ужгороді всіх держустанов та відомств, медзакладів та дитсадків.