У Житомирі порахували безпритульних собак

«Можна точно сказати, що в порівнянні з 2017 роком чисельність безпритульних собак у Житомирі скоротилась орієнтовно на 20%. За результатами першого офіційного підрахунку, у місті проживало 2300-2600 особин. Цьогоріч ми нарахували 1598 собак. Зважаючи на похибку, це ще +300-400 тварин», - розповіла директор КП «Центр захисту тварин» Олександра Мельник.

За інформацією міжнародної онлайн-платформи «Animal-id.info UA», Житомир один із лідерів за показниками стерилізації безпритульних собак серед українських міст. Відсоток стерилізованих тварин в обласному центрі становить 45-55 %, що свідчить про ефективність реалізації міської програми з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

Водночас кількість не стерилізованих собак, які потенційно мають господарів і перебувають на самовільному вигулі, сприяючи росту популяції вуличних тварин, збільшилася з 4,3 до 6,0%.

«Основною причиною збільшення чисельності собак на вулицях залишається безвідповідальність власників, які дозволяють своїм тваринам вільно гуляти і безконтрольно розмножуватися. Саме тому важливо на законодавчому рівні прописати і впровадити дієві правила реєстрації, утримання та вигулу. Плануємо також продовжити роботу міської програми з безперервної стерилізації. Зараз у місті стерилізовано близько 50% собак. Протягом двох років ми маємо досягнути показника 70%. Тоді ріст популяції зупиниться і почне зменшуватися до комфортної для міста цифри», - додав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Зазначається, що упродовж трьох днів собак за методикою всесвітньої організації «World Animal Protection» на базі унікального мобільного додатку «STRAYS ID», систему роботи якого вдосконалено за підтримки іноземної організації «Nova Ukraine».

Фото: zt-rada.gov.ua