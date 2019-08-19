Лисичанському водоканалу відрізали світло, без води - 100 тисяч жителів

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 19 серпня вимкнуло енергопостачання Лисичанське комунальне підприємство "Лисичанськводоканал".

Про ситуацію в місті у зв’язку з цим повідомляє пресслужба Лисичанської міської ради.

«Термінове засідання місцевої комісії техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) було скликано у зв’язку з припиненням постачання електричної енергії на об’єкти Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства «Лисичанськводоканал», що призвело до неможливості здійснення водопостачання та водовідведення у містах Лисичанську, Новодружеську, Привілля. Без водопостачання залишилось 55,6 тис. населення центральної частини міста Лисичанська, міст Новодружеська та Привілля, 24,4 тис. населення південної частини міста Лисичанська та об’єкти соціальної сфери», - йдеться в повідомленні.

За результатами обговорення, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила зобов’язати ТОВ «Енера Схід», ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» виконувати вимоги статті 6 закону України «Про питну воду та питне водопостачання» стосовно безперебійного електропостачання об’єктів водоканалу.

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Лисичанському міському управлінню Головного управління ДСНС України у Луганській області та міському автотранспортному підприємству доручено забезпечувати підвіз питної та технічної води населенню міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, в першу чергу, на об’єкти соціальної сфери (лікарні, дитячі садки та інші), які залишились без водопостачання.

Окрім того, члени комісії вирішили направити листи з інформацією про загрозу виникнення надзвичайної ситуації Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, народним депутатам, а також до прокуратури Луганської області, Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях та Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Як повідомлялося, Лисичанський водоканал заборгував більше 142 млн грн за спожиту електроенергію. Через саботаж більшості депутатів міської ради представницький орган не може ухвалити рішення про виділення коштів з міського бюджету бодай на часткове погашення боргу.