Борг Газпрому перед Нафтогазом вже перевищив понад $2,84 мільярда

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що Газпром винен українській компанії уже понад 2,84 млрд дол.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

"Державна компанія Кремля Газпром є найбільшим боржником Нафтогазу. Газпром винен нам вже понад 2,84 млрд дол. А на горизонті майорить черговий арбітраж за транзитним контрактом ще на 12 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

Крім того, НАК вимагає від Росії 5,2 млрд дол. відшкодування за захоплені активи в Криму.

"Це більше, ніж сукупний борг Грузії, Молдови та Вірменії перед РФ. Нагадаємо, арбітраж розглядає справи у кілька етапів. Перший - з'ясовує, чи питання у його компетенції. Другий етап - чи дійсно Росія має бути відповідачем і, нарешті, перейшли до заключного етапу - визначення суми компенсації. Просимо Трибунал зобов'язати Росію виплатити 5,2 млрд дол.", - зазначили у Нафтогазі.

Як повідомлялося, у 2018 році Нафтогаз виграв Стокгольмський арбітраж проти Газпрому - за підсумками розгляду справ щодо постачання газу та транзиту газу сума розрахунків між компаніями становила 2,6 млрд дол. на користь Нафтогазу. Оскільки Газпром не виконав рішення арбітражу, на суму компенсації нараховуються відсотки.

У середині 2020 року Нафтогаз очікує розпочати процедуру стягнення коштів з Газпрому.