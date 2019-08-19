"Зрада" у соцмережах: харківський офіцер шокований ситуацією і готовий дати пояснення

"Геннадій Володимирович сам розповів на кафедрі про те, що відбувається. Він в шоці і готовий дати пояснення. Дійсно колись - до 2014 року - він спілкувався в "Одноклассниках", однак після 2014 року, коли цей ресурс був заблокований, жодного разу туди не заходив, і з тих пір, як і зараз, спілкується в ФБ. Офіцер Бондарев готовий постояти за себе і, як він обіцяє, сам дасть пояснення в ФБ. Кафедра надала йому це право", - прокоментував Дмитро Чалий.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на Facebook-сторінку спільноти "Зрадники військової присяги ХІТВ" повідомили, що викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін, доцент (раніше викладач психології на кафедрі офіцерів запасу) Геннадій Бондарев в забороненій в Україні соціальній мережі "Однокласники" розміщує пости, що свідчать про його стійку антиукраїнську позицію, а також про підтримку "русского мира" і анексії Криму. В цих постах викладач українського військового інституту нібито захоплюється російськими військовими і представниками терористичних організацій "Л/ДНР" і висловлює скорботу за загиблими бойовиками і російськими окупантами, підтримує знищення територіальної цілісності і посягання на недоторканність України.

Як відомо, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники" і ряду інших пропагандистських ресурсів був обмежений указом п'ятого президента Петра Порошенка в травні 2017 року. Заборона була введена терміном на три роки, тобто він буде діяти до травня 2020 року.

Фото: www.facebook.com