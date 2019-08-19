Львівська фреска-акваріум: забудовник обіцяє відновити мозаїку

Забудовник, який під виглядом реконструкції магазину “Океан” у Львові повністю зніс його і знищив легендарну фреску-акваріум, запропонував повністю відновити її та додатково передати місту приміщення для дитячої школи мистецтв.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

“Щодо вирішення надважливого для громади міста питання знищеної мозаїки колишнього магазину "Океан" - отримав листа від власника Ріел-Естейт Груп. Забудовник пропонує реконструювати мистецький твір повністю своїм коштом і додатково передати місту приміщення на 1000 кв. м для відкриття там дитячої школи художнього і музичного спрямування”, - зазначив Садовий.

Окрім того, Садовий заявив, що наполягатиме на тому, аби новий склад Верховної Ради відповідними законодавчими змінами посилив покарання за руйнування пам’яток архітектури та творів мистецтва.

Як повідомляв Укрінформ, львівський забудовник, який отримав дозвіл від міськради на реконструкцію колишнього магазину “Океан”, повністю зніс будівлю, знищивши при цьому легендарну фреску-акваріум, роботу народного художника України Володимира Патика. На обурення громадськості міська влада зазначила, що забудовник не виконав свого зобов’язання щодо збереження фрески.

Дозвіл на “реконструкцію” власник фірми Ріел-Естейт Груп отримав попри те, що “відзначився” скандальною забудовою в історичному парку “Знесіння” і не менш резонансною перебудовою будинків на площі Ринок.