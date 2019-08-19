«Соціальне таксі» отримала вже п'ята тергромада на Житомирщині

На Житомирщині послуги соціального таксі людям, яким складно пересуватися самостійно, надають у 5 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація.

«Авто для служби «Соціальне таксі» отримала Хорошівська ОТГ минулого тижня від Мінсоцполітики. Це вже п’ятий такий автомобіль, який передали безкоштовно для області цьогоріч», - йдеться у повідомленні.

Загалом у Хорошівській ОТГ запрацювала сьома в області служба «Соціальне таксі», що значно поліпшує обслуговування ветеранів війни, одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися. Таку послугу можуть також отримати жителі Баранівської, Білокоровицької, Брусилівської та Любарської ОТГ та міст Житомира і Коростеня.

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У Хорошівській ОТГ проживає понад 1200 людей з інвалідністю, з яких 68 осіб – з порушеннями опорно-рухового апарату, 28 користуються інвалідними візками. З 96 дітей з інвалідністю, які проживають у громаді, 35 мають порушення опорно-рухового апарату, 10 – користуються інвалідними візками.

Новий спецавтомобіль Peugeot, який придбало Міністерство соціальної політики, укомплектований пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом. Для зручності він має перехідний місток. Основні технічні параметри відповідають директивам безпеки ЄС.

Фото: oda.zt.gov.ua