Трагедія у "Токіо Стар": озвучили робочу версію причини пожежі

З усіх висунутих першочергових версій щодо пожежі у одеському готелі "Токіо Стар" робочою залишається версія про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це інформує пресслужба Нацполіції у Facebook.

"За результатами судово-медичного обстеження причина смерті усіх загиблих - отруєння продуктами горіння. Тому з усіх висунутих першочергових версій події робочою залишається версія про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що наразі поліцейські встановили особи шести загиблих.

Зокрема, двоє з них - жителі Одеської області (хлопець 2002 р.н. та дівчина 2001 р.н.), двоє - кияни (чоловік 1995 р.н. та жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровщини та 73-річна громадянка Австралії.

Заходи з ідентифікації осіб ще трьох загиблих, серед яких - одна дитина, тривають.

Водночас зазначається, що власникові згорілого одеського готелю Вадиму Чорному повідомлено про підозру. Йому інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людей (ст.270 ч.2 ККУ). "Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - додали у МВС.

Наразі інших підозрюваних у кримінальному провадженні немає.

Як повідомлялося, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше 9 осіб, 10 постраждалих госпіталізовано.

17 серпня у поліції повідомили, що правоохоронці розслідують три версії виникнення пожежі у готелі "Токіо Стар", що спричинила людські жертви: коротке замикання в електрощитовій, навмисний підпал та необережне поводження з вогнем.

Станом на 19 серпня ідентифіковані тіла шістьох загиблих. Серед них - п’ять українців і громадянка Австралійського Союзу.