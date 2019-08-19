У Чернігові затримали підозрюваних у подвійному вбивстві
Про це інформує сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"По гарячих слідах поліція затримала двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить убитим особам. В ході обшуку в них була виявлена та вилучена зброя. Чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Щодо затриманих відкрито два провадження: за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.
Як зазначається, напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу пішохідного мосту в Чернігові чути постріли. На місці поліція виявила тіла чоловіка і жінки зі слідами насильницької смерті.
За інформацією ЧEline, затримані - житель с. Рудка 1983 р. н. та чернігівець 1978 р. н. Вони їхали автомобілем Chevrolet Lanos, який належав загиблим. При огляді автомобіля поліцією були виявлені гранати Ф-1, два автомати Калашникова, пістолет ПМ із глушником, магазин з набоями і стартовий пістолет.