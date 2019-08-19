У Чернігові затримали підозрюваних у подвійному вбивстві

Поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у тому, що в суботу ввечері поблизу пішохідного мосту через Десну вони вбили чоловіка та жінку.

Про це інформує сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"По гарячих слідах поліція затримала двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить убитим особам. В ході обшуку в них була виявлена та вилучена зброя. Чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Щодо затриманих відкрито два провадження: за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Як зазначається, напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу пішохідного мосту в Чернігові чути постріли. На місці поліція виявила тіла чоловіка і жінки зі слідами насильницької смерті.

За інформацією ЧEline, затримані - житель с. Рудка 1983 р. н. та чернігівець 1978 р. н. Вони їхали автомобілем Chevrolet Lanos, який належав загиблим. При огляді автомобіля поліцією були виявлені гранати Ф-1, два автомати Калашникова, пістолет ПМ із глушником, магазин з набоями і стартовий пістолет.