Справу про стрілянину прикордонників при затриманні авто на Буковині передали ДБР

Справу щодо використання прикордонниками зброї при затриманні в Путильському районі Чернівецької області автомобіля, який рухався в бік кордону і не зупинився на вимогу, передано до ДБР.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Справу передано до Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, сьогодні, 18 серпня о 03:35 годині на спецлінію “102” надійшло повідомлення від чергового лікаря Путильської центральної лікарні про те, що до приймального відділення доставлено 24-річного жителя села Киселиці Путильського району з діагнозом - вогнепальне поранення.

На місце події був скерований наряд ГРПП та слідчо-оперативна група Путильського відділення поліції.

Як повідомляється, слідчо-оперативної група встановила, що троє чоловіків рухалися на автомобілі Nissan Patrol в напрямку села Шепіт. Прикордонники виконуючи обов’язки з охорони державного кордону по напрямку “618 Прикордонного знаку”, зупиняли транспортний засіб з метою перевірки на протиправну діяльність.

"На вимогу прикордонників автомобіль не зупинився, а продовжив рухатися далі. Під час, цього було застосовано зброю для зупинки вказаного транспортного засобу. В результаті, одного з чоловіків, який сидів на задньому сидінні автомобіля було поранено", - зазначили в поліції.

Також в Держприкордонслужбі повідомили, що для об’єктивного та неупередженого з’ясування всіх обставин, зокрема і правомірності застосування зброї призначено службове розслідування. Керівник відомства особисто відбув на ділянку Чернівецького прикордонного загону.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Держприкордонслужбу, прикордонники в Путильському районі на Буковини із застосуванням зброї зупинили позашляховик, що проривався в бік кордону. За словами прикордонників, "засліпивши охоронців кордону фарами водій скерував автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю та здоров’ю правоохоронців".