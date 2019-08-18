Пожежа в “Токіо-Стар”: сьогодні на Одещині день жалоби за загиблими

18 серпня в Одеській області оголошено днем жалоби загиблими у пожежі в готелі “Токіо-Стар”.

Про це йдеться в розпорядженні Одеської обласної адміністрації.

"У зв'язку з трагедією, що сталася у місті Одесі 17 серпня 2019 року і призвела до загибелі людей оголосити 18 серпня 2019 року в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні на всіх спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, держпідприємствах та організаціях приспущено державний прапор.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше 8 осіб, також госпіталізовано 10 постраждалих осіб. За словами в.о. голови Одеської ОДА Світлани Шаталової, четверо з них знаходяться у важкому стані.