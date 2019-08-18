В Одесі ініціюють зміни до законодавства щодо перевірок суб'єктів туристичної діяльності

Виконувач обов'язків голови Одеської облдержадмінстрації Світлана Шаталова надішле листа до Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією розробки та впровадження змін до законодавства з метою комплексної перевірки стану пожежної безпеки юридичних осіб - суб'єктів господарювання, включно з об'єктами тимчасового розміщення туристів.

Про це Шаталова повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Полум'я масштабної пожежі забрало життя 9 людей, вклало на лікарняні ліжка 10 людей, четверо з яких у тяжкому стані. На позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорювали причини і наслідки трагедії. Зокрема, питання щодо перепланування будівлі трамвайного депо під готель "Токіо Стар" (хоча, назвати це готелем досить важко: кімнати без вікон, вузенькі коридори і т. ін.). ДАБКу не змогло відповісти на це питання, прокуратура поставила його на контроль, до понеділка піднімуть усі матеріали і архівні документи", - зазначила Шаталова.

В.о. голови ОДА акцентувала, що у червні 2019 року планувалась перевірка ДСНС дотримання протипожежних норм, до якої інспекторів ДСНС не допустили внаслідок зміни орендаря. "Така перевірка могла б упередити трагедію!", - зауважила вона.

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Щоб реально змінити цю "схему" з уникнення відповідальності, наголосила Шаталова, "готую листа до РНБО щодо необхідності розробки і впровадження змін до законодавства з метою уточнення об'єкта перевірки пожежної безпеки, який би охоплював не лише юридичну особу-суб'єкта господарювання, а й об'єкт, на якому здійснюється діяльність з тимчасового розміщення туристів".

В.о.голови Одеської ОДА зауважила, що в готелі перебувало багато іноземців, наразі представництво МЗС в Одесі контактує з ними, щоб зібрати інформацію та повідомити їх родини і відповідні дипломатичні установи. ГУ ДМС в Одеській області координує роботу щодо їх ідентифікації та документування.

Одеська міськрада забезпечує всіх постраждалих гарячим харчуванням, прийнято рішення про їх тимчасове розміщення в комунальних об'єктах.

ГУ Нацполіції внесено до ЄРДР провадження за ч. 2 ст. 270.

Наразі слідство розглядає три різні версії виникнення пожежі: порушення пожежної безпеки, підпал з метою приховування вбивства, коротке замикання електричних мереж.

Визначено, що всі необхідні експертизи повинні бути проведені в максимально стислі терміни.

Шаталова додала, що просила Офіс Президента допомогти в прискоренні пожежно-технічної експертизи, що сприятиме швидшому визначенню причини пожежі. Прокуратура працює над притягненням винних до відповідальності. Відповідальні за цю трагедію особи не оминуть покарання, додала в.о. голови ОДА.

Шаталова нагадала, що ОДА вирішила створити робочу групу з моніторингу діяльності подібних суб'єктів тимчасового розміщення на території Одеси та області.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар" по вул. Водопровідна,1, у результаті чого загинули щонайменше 8 осіб, постраждало 10 осіб.

Вогонь виник о 01:34 на другому поверсі готелю на площі 1000 м кв. На гасіння пожежі виїхали 13 спецмашин та понад 60 рятувальників. Локалізувати вогонь вдалося о 3:35, а ліквідувати - о 4:32.

18 серпня оголошено днем жалоби на Одещині.