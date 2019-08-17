На Рівненщині копачі бурштину заблокували поліцейський автомобіль

«Минулої доби правоохоронці зареєстрували кримінальні правопорушення у Березнівському, Сарненському та Дубровицькому районах. Учора, 16 серпня, близько 15 години до поліції надійшло повідомлення, що на території Бобрівського лісництва група невідомих осіб незаконно видобуває бурштин. На місце події прибула слідчо-оперативна група, четверо поліцейських із приданих сил та два працівники лісової охорони. Правоохоронці виявили свіжі сліди гідророзмиву ґрунту, три пожежні рукави, підсак, лопату, а поруч – близько 30 осіб у балаклавах», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час документування правопорушення невідомі перешкоджали виїзду з місця події службового автомобіля, чинили опір, не реагували на законні вимоги працівників поліції, при цьому забрали два пожежні рукави, лопату, сачок та залишили місце події.

Протидія незаконному видобутку бурштину на Рівненщині / Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 240 (порушення правил охорони або використання надр), частиною 2 статті 342 (опір працівникам правоохоронного органу) та частиною 2 статті 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Крім того, вчора близько 14:30 під час відпрацювання група реагування патрульної поліції Сарненського відділу спільно із працівниками управління захисту економіки в урочищі Асфальтне селища Клесів виявили групу невідомих в кількості близько 15 осіб, які видобували бурштин. Помітивши службові автомобілі, невідомі втекли. З місця події вилучено мотопомпу та два пожежні рукави.

Також мотопомпу кустарного виробництва з обладнанням для незаконного видобутку бурштину та автомобіль «ЛУАЗ» виявили працівники групи реагування патрульної поліції у лісовому масиві поблизу села Крупове Дубровицього району.

За обома фактами триває досудове розслідування.