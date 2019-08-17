У Дніпрі через пожежу обвалився дах будівлі, троє рятувальників травмовані

"17 серпня о 07:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на площі Вокзальна, горить нежитлова споруда... Під час гасіння осередку пожежі, внаслідок обвалення конструкцій даху травмовано 3 співробітників Служби порятунку «101», а саме, командир відділення, сержант служби цивільного захисту, 1991 року народження, з попереднім діагнозом, забій правого колінного суглобу. А також двоє пожежних-рятувальників: молодший сержант служби цивільного захисту та рядовий служби цивільного захисту 1992 та 1988 років народження відповідно", - зазначається у повідомленні.

За попередньою інформацією, загрози життю рятувальників немає, але їх госпіталізовано до медичного закладу для обстеження.

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Вогнем пошкоджено конструкції двоповерхової будівлі на площі 150 м2.

Пожежа локалізована о 08:29 та ліквідована о 10:56.