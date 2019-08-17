Пожежа в Одесі знеструмила трамвайне депо

В результаті пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі, яка забрала вісім життів, знеструмлено трамвайне депо.

Про це повідомляє прес-служба Одесміськелектротранс.

«У зв'язку з пожежею в готелі "Токіо Стар" і роботою пожежних бригад, трамвайне депо 1 тимчасово знеструмлене. Випуск вагонів з депо на маршрути 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 затримується. Просимо вибачення за незручності», - сказано в повідомленні.

Також в мережі з'явилося відео з місця пожежі. На кадрах, знятих очевидцями, видно обсяги пожежі та сильне задимлення. Видно, як медики транспортують потерпілих і загиблих до карет швидкої допомоги.

Фото: odessa.online