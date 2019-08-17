Прокуратура виявила порушення в медчастині Ужгородського СІЗО

Прокуратура Закарпатської області вимагає усунути порушення прав ув’язнених на медичне обслуговування, які виявлені у медчастині Ужгородського СІЗО.

Йдеться про облік та зберігання медпрепаратів, порядку видачі їх в'язням, пише пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

“За результатами проведеної у липні поточного року прокуратурою Закарпатської області перевірки у Закарпатській міській медичній частині № 9 філії ДУ «Центр охорони здоров’я» Державної кримінально-виконавчої служби України у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях встановлено ряд порушень вимог законодавства про охорону здоров’я. Зокрема, йдеться про порушення законодавства щодо прийняття, обліку та зберігання медичних препаратів, порядку їх видачі в’язням” - йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що в медзакладі досі відсутня ліцензія на провадження медичної практики у медичній частині УВП № 9, через що неможливо провести акредитацію вказаного медичного закладу.

Водночас, закарпатська міська медична частина № 9 не забезпечена у достатній кількості медичними препаратами, а окремі їх види в аптеці відсутні, що, в разі необхідності, не дозволяє забезпечити хворих осіб з-поміж ув'язнених якісним та належним лікуванням.

За результатами проведеної перевірки, прокуратурою області, в межах компетенції, внесено вказівку начальнику філії державної установи «Центр охорони здоров’я» Державної кримінально-виконавчої служби України у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, про усунення вказаних порушень закону.