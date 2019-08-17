У Полтаві жінка народила дитину прямо на вулиці

У п’ятницю, 16 серпня, в 31-річної мешканки Кременчука почалися перейми в той час, коли вона очікувала на зупинці маршрутку.

Про це розповідає Полтавське ТВ.

«Виклик про пологи надійшов о 7:34. Жінка, яка народжувала не вперше, була без рідних. Приїхала вона з Кременчука. Там допомагала їй якась жінка. Вона тримала дитинку в рушнику»,- повідомила заступниця головного лікаря з організаційно-методичної роботи обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Мирошниченко.

Обговорюючи цю подію в інтернеті, випадкові свідки назвали прізвище добровільної помічниці – Валентини Криуліної, керівника апарату Полтавської районної держадміністрації.

Процес народження продовжився уже в кареті «швидкої», яка відвезла жінку в міський пологовий будинок. На світ з’явилася здорова доношена дівчинка.

«Стан здоров'я дитини й матері не викликає ніякого занепокоєння у медиків. Жінку, мабуть, теж шокує місце, де в неї почалися пологи. Так уже вийшло», - прокоментувала випадок заступниця головного лікаря Полтавського міського пологового будинку Олена Коротич.

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У породіллі це вже друга дитина.