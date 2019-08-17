У Полтаві жінка народила дитину прямо на вулиці
Про це розповідає Полтавське ТВ.
«Виклик про пологи надійшов о 7:34. Жінка, яка народжувала не вперше, була без рідних. Приїхала вона з Кременчука. Там допомагала їй якась жінка. Вона тримала дитинку в рушнику»,- повідомила заступниця головного лікаря з організаційно-методичної роботи обласного центру екстреної медичної допомоги Лариса Мирошниченко.
Обговорюючи цю подію в інтернеті, випадкові свідки назвали прізвище добровільної помічниці – Валентини Криуліної, керівника апарату Полтавської районної держадміністрації.
Процес народження продовжився уже в кареті «швидкої», яка відвезла жінку в міський пологовий будинок. На світ з’явилася здорова доношена дівчинка.
«Стан здоров'я дитини й матері не викликає ніякого занепокоєння у медиків. Жінку, мабуть, теж шокує місце, де в неї почалися пологи. Так уже вийшло», - прокоментувала випадок заступниця головного лікаря Полтавського міського пологового будинку Олена Коротич.
У породіллі це вже друга дитина.