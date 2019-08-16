У Дніпрі презентували проєкт «Війна поруч»

У Дніпрі презентовано проєкт добровольця та документаліста Олеся Кромпляса «Війна поруч» про Іловайську трагедію. По шість прострелених кулями силуетів поставлено у сквері біля ОДА та на Фестивальному причалі. Вони мають нагадати «втомленим від війни», що вона поруч, і за неї заплачено високу ціну.

Про це розповів сам Кромпляс - автор скульптур, ветеран АТО, активіст, військовий журналіст і документаліст, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ці інсталяції - прострелені силуети звичайних людей різних професій. Тобто, на місці військових могли бути звичайні цивільні люди, які живуть своїм звичайним життям. Фігури вагою 20 кг кожна, виготовлені з товстого металу, добре закріплені. Зараз вони сріблястого кольору, а згодом будуть темніти і чорніти. І від цього ще чіткіше буде проявлятися той біль війни, який з роками не проходить, а стає ще сильнішим. Тобто буде чітка пам'ять про війну», - пояснює Кромпляс.

Презентація проєкту "Війна поруч" у Дніпрі / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Він додав, що проєкт «Війна поруч» є частиною інформаційної війни і покликаний нагадати українцям, що на сході їхньої держави, зовсім поруч, за 200 кілометрів від Дніпра, ось уже шостий рік поспіль триває жорстока боротьба за їхні життя. І ми платимо за неї дуже високу ціну.

Автор розповів, що перш ніж створювати скульптури, художники кілька разів приїздили до Дніпра, вивчали типажі та моделювали на місцях ймовірні силуети.

Отвори в скульптурах робили справжніми кулями. Стріляли в Києві на спеціальному полігоні, різними калібрами: автомати, карабіни, помпові рушниці. З цією зброєю тренуються спеціальні групи, добровольці.

За словами заступника директора департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Юлії Дмитрової, виготовили незвичні скульптури за кошти меценатів, міська рада Дніпра допомогла привезти їх і встановити.

Схожу інсталяцію Олесь Кромпляс вже розміщував на вулицях Києва.