Одеські депутати відправили у відставку першого заступника голови облради

Депутатська більшість Одеської обласної ради розглянула і схвалила проєкт рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника голови облради Олега Радковського, що представляє ВО "Батьківщина".

Пропозицію про дострокове припинення повноважень голови облради та його заступників вніс до порядку денного сесії член депутатської фракції "БПП "Солідарність" Юрій Басюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За дострокове припинення повноважень першого заступника голови облради Радковського проголосували 46 депутатів", - підбив підсумки таємного голосування голова лічильної комісії Олег Кутателадзе.

Для винесення на розгляд сесії питання про дострокову відставку заступника голови облради Юрія Дімчогло забракло голосів.

А проєкт рішення про дострокове припинення повноважень голови облради Анатолія Урбанського не розглядався через те, що Урбанський відкликав власну заяву про відставку. Хоча розгляд цього питання найближчим часом неминучий, оскільки Урбанський здобув у липні перемогу на виборах до парламенту по Ізмаїльському 43-у мажоритарному виборчому округу.

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На сесії також було схвалено проєкти рішень "Про бюджет та фінанси"; "Про цільові програми, концепції та містобудування" та інші.

Варто зазначити, що 24-у позачергову сесію облради супроводжували мітингові пристрасті. Громадські активісти вимагали, зокрема, зняття з порядку денного питання про розірвання контракту облради з директором Одеського Художнього музею Олександром Ройтбурдом, чого домагались члени депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя". Група одеситів також вимагала поліпшення роботи Укртрансбезпеки і зняття з посади керівника цієї структури Михайла Ноняка, що не зумів забезпечити належного габаритно-вагового контролю на автодорогах Одещини.

Не обійшлось без сутичок у залі засідань облради та біля адмінбудівлі ради. Зокрема, поліція затримала лідера громадської організації "Зелений лист" Владислава Балінського і блогера Станіслава Домбровського, що затіяв бійку з екологом.

Обидвох учасників бійки доправили до відділку поліції. Як стало відомо кореспонденту Укрінформу, відкрито кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень (ст. 125 Кримінального кодексу України).

Однак більше насторожує інше: учасник бійки Домбровський, відомий журналістам як колишній наркоман і в'язень, вкусив за ніс Балінського. Між тим, одеське видання «Культурометр»повідомляє, що Домбровський має ВІЛ-позитивний статус.

Про свій діагноз Домбровський раніше відкрито повідомляв журналістам. І затіяна ним бійка може дорого обійтися активісту-екологу Балінському.

Фото: Думская