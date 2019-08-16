Обшук в Одеській облраді: ДБР з’ясовує, скільки вкрали в Ізмаїльського району

Державне бюро розслідувань проводить обшуки в Одеській обласній раді у рамках розслідування кримінального провадження про можливу розтрату посадовцями облради бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського району.

Про це повідомляє у п'ятницю пресслужба ДБР.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань проводять низку обушків у приміщеннях Одеської обласної ради та Ізмаїльської міської ради. Обшуки відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ДБР, за попередньою інформацією, протягом 2015-2019 років Одеською обласною радою виділялися грошові кошти на розвиток Ізмаїльського району Одеської області, в тому числі на такі об’єкти, як капітальний ремонт будинку культури; капітальний ремонт дороги; реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи; капітальний дитячого садочка в м. Ізмаїл, Одеської області; капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи; капітальний ремонт будівлі аеровокзалу "Аеропорт "Ізмаїл".

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При цьому, за даними ДБР, наразі встановлено, що виділені на розвиток регіону бюджетні кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки вказані будівельні роботи фактично не проводились або проводились не в повному обсязі. Крім того, підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначались переможцями за тендерними процедурами. Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувались на рахунки компаній-нерезидентів України, що можуть бути пов’язані з керівництвом Одеської обласної ради. Як заявили в ДБР, розпорядженням та безпосереднім контролем за проведенням зазначених робіт займалися посадові особи Ізмаїльської міської ради.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід - Служба безпеки України.

"Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою)", - додали в ДБР.

Раніше сьогодні повідомлялося, що працівники ДБР проводять обшук у службовому кабінеті голови Одеської обласної ради Анатолія Урбанського. Редактор видання "Громадське слідство" Григорій Козьма повідомив, що обшук проводиться у справі про розкрадання 600 мільйонів гривень. За словами Козьми, в Ізмаїлі працює ще одна група співробітників ДБР у цьому ж кримінальному провадженні.

За даними ЗМІ, у заяві про злочин, розслідування за якою здійснює ДБР, йдеться про те, що виділені кошти облбюджету на ремонт дитсадків і доріг в Ізмаїлі начебто виводились через через підставні фірми на офшорні рахунки компаній, близьких до Урбанського.