На Житомирщині чотирьох лікарів звинувачують у смерті 16-річного хлопця

На Житомирщині судитимуть чотирьох лікарів, яких звинувачують у службовій недбалості, через що помер травмований у ДТП 16-річний хлопець.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області.

«Трьох лікарів, які проводили консиліум щодо хворого, а також чергового лікаря-анестезіолога обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта. Справу розглядатиме Червоноармійський районний суд», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2015 році з місця ДТП медики доставили у важкому стані 16-річного хлопця до Червоноармійської районної лікарні. У відділенні інтенсивної терапії потерпілого оглянув консиліум лікарів у складі чергового лікаря-хірурга, в.о. начмеда (вона ж завідувачка дитячим відділенням – педіатр) та лікаря-анестезіолога. Наступного дня стан хворого погіршився, і він помер.

За результатами проведених експертиз установлено, що лікарі не виконали вимог клінічного протоколу надання медичної допомоги.

Зокрема, неналежно проведено діагностику та обстеження потерпілого, не поставлено своєчасно правильний діагноз та не госпіталізовано його до спеціалізованого відділення стаціонару.