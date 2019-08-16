На Львівщині у дорожній аварії загинула дитина, п’ятеро людей травмовані
Укрінформ
На автодорозі Київ-Чоп на перехресті при в’їзді у місто Буськ Львівської області зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого загинула шестирічна дитина і п'ятеро людей постраждали.
Аварія сталась у п'ятницю, 16 серпня, близько 9.30, повідомляє поліція Львівської області.
"...Зіткнулись автомобілі «Опель Вектра» та «Тойота Корола», якими керували мешканці Буського району. Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події помер шестирічний хлопчик – пасажир «опеля»", - ідеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії тілесні ушкодження дістали п’ятеро людей – водії та пасажири автівок, зокрема двоє дітей віком 5 та 9 років. Усі вони доправлені до лікарні, зараз їм встановлюють діагнози.
На місці аварії працює поліція. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.