На Львівщині у дорожній аварії загинула дитина, п’ятеро людей травмовані

На автодорозі Київ-Чоп на перехресті при в’їзді у місто Буськ Львівської області зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого загинула шестирічна дитина і п'ятеро людей постраждали.

Аварія сталась у п'ятницю, 16 серпня, близько 9.30, повідомляє поліція Львівської області. "...Зіткнулись автомобілі «Опель Вектра» та «Тойота Корола», якими керували мешканці Буського району. Внаслідок зіткнення від отриманих травм на місці події помер шестирічний хлопчик – пасажир «опеля»", - ідеться у повідомленні. Читайте також: В Україні третина ДТП стається через перевищення швидкості — поліція За інформацією правоохоронців, внаслідок аварії тілесні ушкодження дістали п’ятеро людей – водії та пасажири автівок, зокрема двоє дітей віком 5 та 9 років. Усі вони доправлені до лікарні, зараз їм встановлюють діагнози. На місці аварії працює поліція. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.