На Київщині перекинулася автоцистерна з бензином

У Київській області на автодорозі Київ-Одеса перекинулася автоцистерна з бензином (місткістю 38 куб м).

Про це повідомляє ДСНС.

“15 серпня о 17 год. 49 хв. на 135 км автодороги Київ-Одеса поблизу с. Сніжки Ставищенського району з’їхала в кювет та перекинулась автоцистерна з бензином (місткістю 38 м³). Жертв та постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на ранок п'ятниці проводиться перекачування пального до іншої цистерни.