Платники Житомирщини спрямували до бюджету майже 16 мільйонів екологічного податку

Платники Житомирщини спрямували до бюджету майже 16 мільйонів екологічного податку

Укрінформ
Платники Житомирщини спрямували до бюджету 15,9 млн грн податку за забруднення довкілля.

Про це інформує сектор комунікацій ГУ ДФС у Житомирській області.

«За забруднення навколишнього середовища житомирські платники перерахували до бюджету 15,9 млн грн екологічного податку. Із загальної суми надходжень до державної казни спрямовано 9,1 млн грн, а до місцевих бюджетів – 6,8 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 4,2 млн грн.

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Зокрема, найбільші суми екологічного податку сплатили підприємства Житомирського (5,8 млн грн), Коростенського (2,1 млн грн), Бердичівського (1,2 млн грн), Новоград-Волинського (1,1 млн грн) та Малинського (0,9 млн грн) районів.

Загалом на Житомирщині зареєстровано понад 4,4 тис. платників екологічного податку, а саме 3 тис. юридичних осіб та майже 1,4 тис. фізичних осіб.

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