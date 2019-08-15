Платники Житомирщини спрямували до бюджету майже 16 мільйонів екологічного податку

Платники Житомирщини спрямували до бюджету 15,9 млн грн податку за забруднення довкілля.

Про це інформує сектор комунікацій ГУ ДФС у Житомирській області.

«За забруднення навколишнього середовища житомирські платники перерахували до бюджету 15,9 млн грн екологічного податку. Із загальної суми надходжень до державної казни спрямовано 9,1 млн грн, а до місцевих бюджетів – 6,8 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 4,2 млн грн.

Зокрема, найбільші суми екологічного податку сплатили підприємства Житомирського (5,8 млн грн), Коростенського (2,1 млн грн), Бердичівського (1,2 млн грн), Новоград-Волинського (1,1 млн грн) та Малинського (0,9 млн грн) районів.

Загалом на Житомирщині зареєстровано понад 4,4 тис. платників екологічного податку, а саме 3 тис. юридичних осіб та майже 1,4 тис. фізичних осіб.