Жителям Слов’янська підвозять воду

У Слов’янську Донецької області у зв'язку зі скороченням подачі води від КП «Вода Донбасу» міськводоканал здійснює підвезення води населенню приватного сектора.

Про це 15 серпня повідомили в КП «Словміськводоканал».

«КП «Словміськводоканал» повідомляє, що в зв’язку з гострою ситуацією щодо забезпечення водою жителів м. Слов’янська додаткове підвезення води жителям приватного сектора буде здійснюватися по надходженню відповідних заявок в диспетчерську службу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заявки прийматимуться тільки від керівників комітетів мікрорайонів приватного сектора.

Підвезення води пов’язане зі скороченням подачі води у Слов’янськ від компанії «Вода Донбасу», пояснили в КП.

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Причини цього скорочення – заборгованість Слов’янського водоканалу перед водопостачальником, а також борг самого підприємства «Вода Донбасу» перед ДТЕК за спожиту електроенергію.