Дільничий у кожній громаді: На Одещині готуються до реалізації проєкту

Представники об’єднаних територіальних громад Одещини та Головного управління Нацполіції в області обговорили особливості запровадження інституту дільничних поліцейських у кожній громаді.

Семінар “Поліцейський офіцер громади: передпроєктна підготовка” для об’єднаних громад Одещини відбувся в приміщенні Одеського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою” за участі представників Дніпропетровського ЦРМС і Головного управління Національної поліції в Одеській області, повідомляє пресслужба ЦРМС.

"Проєкт, що реалізується Національною поліцією України та фінансується коштами міжнародних донорів, передбачає надання допомоги громадам в отриманні підготовленого поліцейського офіцера громади та службового автомобіля. Від громади потрібно лише створити умови для роботи: забезпечити приміщенням, меблями та офісною технікою. У ході конкурсу на посаду поліцейського офіцера громади буде здійснено відбір громад, які готові виконати умови конкурсу щодо облаштування робочого місця офіцера поліції", - зазначила директор Одеського ЦРМС Юлія Молодожен.

Перед представниками громад також виступили заступник очільника ГУ НП в Одеській області Сергій Махотін і очільник управління превентивної діяльності Олександр Гостіщев, які роз’яснили умови участі громад у відборі для реалізації проєкту “Поліцейський офіцер громади” та представленні попередніх результатів пілотування цього проєкту у Дніпропетровській області.

Реалізація проєкту розпочнеться через чотири місяці, передбачається, що офіцери поліції запобігатимуть скоєнню правопорушень шляхом застосування превентивних заходів; надаватимуть допомогу у надзвичайних ситуаціях, проводитимуть роз’яснювальну роботу і захищатимуть громадян від асоціальних елементів.

Претенденти, відібрані на конкурсній основі, пройдуть ґрунтовне навчання за підтримки міжнародних інструкторів. Керівництво ОТГ братиме участь у конкурсних комісіях для ознайомлення з претендентами та ухваленні рішень щодо їх роботи на території громади.

Наразі лише 18 із 32 громад подали попередні анкети на участь у проєкті, де вказали свою можливу участь у створенні умов праці. Наступний етап передбачає укладання угод про співпрацю громад та Національної поліції України щодо остаточного відбору громад для реалізації проєкту.

Фото: Одеський ЦРМС