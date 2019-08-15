На Житомирщині за пів року від кору вакцинували понад 15 тисяч дорослих

На Житомирщині за пів року від кору, паротиту та краснухи вакцинували 15 150 дорослих.

Про це інформує Житомирська облдержадміністрація.

«За інформацією відділу мобілізаційної роботи та спеціальних питань управління охорони здоров’я ОДА, за 6 місяців поточного року щеплено 15 тис. 150 дорослих з груп епідеміологічного ризику», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в області цьогоріч вакцинували майже 20 тис. дітей віком до 6 років.

Зазначається, що наразі на Житомирщині є залишки вакцини «ПРІОРИКС», якою проводиться щеплення від кору, паротиту та краснухи в лікувально-профілактичних закладах в обсязі 14 тис. 720 доз.

В ОДА акцентують, що такої кількості вакцини вистачить для проведення планових щеплень до кінця 2019 року.