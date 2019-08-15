Синоптики попереджають про підйом води у річках

У зв'язку з дощами очiкуються пiдйоми рiвнiв у річках на заході України 15-16 серпня, можливе затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За прогнозами у зв`язку з очiкуваними дощами очiкуються пiдйоми рiвнiв води над рiвнями на 8 год 13 серпня без негативних наслідків: 15 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1,2 м, на річках Закарпаття – 0,2-1,0 м; 16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м; мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р. Вишня - с. Твiржа (Львiвська обл.), р. Луга - м.Володимир-Волинський (Волинська обл.).

Зазначається, що при значних дощах можливе формування значного мiсцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.

Крім того, у зв`язку iз збереженням значних дощiв, 15 серпня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська обл.) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,0 - 1,5 м над поточними рiвнями. Мiсцями затоплення заплав, с/г угiдь. При сильних дощах, мiсцевого схилового стоку ймовiрне початкове затоплення господарських об'єктів в прирічкових населених пунктах у Старосамбiрському, Самбiрському, Туркiвському та Дрогобицькому районах Львiвської обл.

15 серпня, при сильних дощах, в Карпатах існує загроза формування селевих потоків.

У зв`язку з можливими значними дощами, 15-16 серпня на рiчках басейну Прута та Сірету очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.