До 33°, дощі місцями: синоптики розповіли, що чекає на українців у найближчі дні

У четвер, 15 серпня, в Україні мінлива хмарність, подекуди дощі, температура від 22 до 27 градусів із плюсовою позначкою.

Такий прогноз оприлюднив Укргідрометцентр на четвер, 15 серпня.

"У західних, Житомирській, місцями у Вінницькій та Київській областях короткочасні дощі, грози, температура вдень 17-22°, на Вінниччині та Київщині 22-27°", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на решті території буде без опадів; температура вдень 28-33°.

Вітер в Україні південний із переходом у західних та північних областях на північно-західний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

16-17 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині вдень 17 серпня, а також на крайньому заході країни, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у східних, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму вночі 15-20°, вдень 25-30°; на решті території вночі 11-16°, у західній частині місцями 8-10°, вдень 20-25°.

18-19 серпня у східній частині місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 10-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 18 серпня 21-27°, 19 серпня 24-30°.

По Києву 15 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура 24-26°.

По області мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура 22-27°.

16-17 серпня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

18- 19 серпня без опадів. Температура вночі 10-15°; вдень 18 серпня 21-26°, 19 серпня 24-29°.