На Закарпатті СБУ викрила схему контрабандного вивезення лісопродукції за кордон

На Закарпатті СБУ викрила схему контрабандного вивезення лісопродукції за кордон

Укрінформ
Співробітники Служби безпеки України у межах боротьби з контрабандою викрили у Закарпатській області схему незаконного переправлення лісоматеріалів за кордон.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що представники комерційної структури налагодили протиправний механізм вивезення деревини з території нашої держави. Для митного оформлення продукції ділки надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією про її кількість та якість”, - йдеться у повідомленні.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201-1 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, правоохоронці затримали вантажівку з партією контрабандної сировини під час спроби перетнути митний кордон за фіктивними документами. Вартість виявленого товару становить майже 138 тисяч гривень.

Тривають слідчі дії.

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