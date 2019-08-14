Уряд удосконалив роботу ЦНАПів

Кабінет міністрів удосконалив функціонування Центрів надання адмінпослуг та їхніх територіальних підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку й торгівлі.

"14 серпня Кабінет міністрів ухвалив ініційовані Мінекономрозвитку зміни до чинного законодавства з метою удосконалення роботи центрів із надання адміністративних послуг (ЦНАП), їхніх територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів", - йдеться в повідомленні.

За словами першого віцепрем’єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, центри надання адміністративних послуг повинні стати ближчими до людей.

"Не лише в тому, щоб бути територіально близько до найменшого села, але й щоб у них були інформаційні термінали, засоби для доступу маломобільних груп населення. Наприклад для пенсіонерів, батьків з дитячими візочками та інших. Тому ми звертаємо велику увагу на ефективність роботи віддалених робочих місць, які мають бути повноцінними сервісними центрами для надання адміністративних послуг. Особливо в ОТГ та віддалених регіонах України”, - зауважив Кубів.

Ухвалена урядом постанова, серед іншого, передбачає внесення змін до Примірних положень та регламенту центру надання адміністративних послуг, зокрема, щодо введення норми обов’язкового облаштування їх інформаційними терміналами та іншими програмно-технічними засобами самообслуговування громадян.

ЦНАПи та територіальні підрозділи повинні розміщуватися на першому або другому поверхах будівель і облаштовуватись повним комплексом необхідних засобів доступу до приміщень маломобільних груп населення.

Постанова уряду врегулювала питання створення та функціонування територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора центру (в тому числі утвореного в об’єднаній територіальній громаді), а також питання діяльності старост із надання ними адміністративних послуг в якості адміністратора віддаленого робочого місця.

Так, зокрема, рішення про утворення територіального підрозділу або віддаленого робочого місця адміністратора центру ухвалюється тим самим органом, що утворював сам центр із надання адмінпослуг залежно від потреб населення, що проживають на території населеного пункту чи громади. Віддалене робоче місце адміністратора може бути мобільним - для можливості віддаленого прийому громадян адміністратор має бути забезпечений повним комплексом необхідних технічних засобів.

Фото: decentralization.gov.ua