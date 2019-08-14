На Львівщині за добу четверо людей постраждали від укусів змій

На Львівщині за минулу добу, 13 серпня, чотири особи були госпіталізовані до Сколівської центральної районної лікарні через укуси отруйних змій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області.

"13 серпня о 14:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні з діагнозом – укус змії правого гомілково-ступневого суглобу, поступив чоловік, 1961 року народження. Потерпілий — житель с. Головецько Сколівського району", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня до медичного закладу було госпіталізовано в стані середнього ступеня важкості жінку 1963 року народження, жительку с. Довжки Сколівського району. О 21:48 надійшло повідомлення про госпіталізацію жительки с. Криве Сколівського району 1975 року народження. Потерпіла перебуває в стані середньої важкості.

А ще за годину рятувальники отримали повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню поступив чоловік 1959 року народження, житель с. Славсько Сколівського району.

У Головному управлінні ДСНС України у Львівській області нагадали, що у місцях, де можна зустріти плазунів (висока трава, кущі, ліс), треба бути уважними. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.