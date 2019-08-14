Ігнорування суду та 58 тисяч боргів: мешканка Миколаєва 20 років не платила за воду

У Миколаєві жінка 20 років не платила за воду і накопичила 58 тисяч гривень боргів.

Про це повідомляє пресслужба МКП «Миколаївводоканал» на Facebook .

"МКП «Миколаївводоканал» у своїй роботі з боржниками завжди намагається знайти компроміс, піти назустріч, але бувають винятки. 13 серпня до абонентського відділу завітала громадянка Н., мешканка міста Миколаєва, яка має заборгованість за спожиті послуги у сумі 58 тисяч гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що громадянка має два невиконані рішення суду про сплату заборгованості. Жодного разу не намагалась піти на діалог та вирішити проблему боргу. Справу було передано приватному судовому виконавцю, який заблокував банківські рахунки абонента.

Громадянка двічі за 20 років сплачувала за послугу: 109,74 грн у 2003 році та 50 грн у 2008 році.

Метою її відвідування було укладення договору реструктуризації боргу за умови розблокування рахунків.

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Зазначається, що абонент 20 років користувався послугою, за яку не сплачував і лише при вжитті радикальних методів вирішив піти на діалог.

На підприємстві наголошують, що у випадку громадянки Н. у компромісі було відмовлено. Адже водопостачання та водовідведення зазначеному абоненту здійснюється за рахунок сумлінних платників спожитих послуг.

Як уже повідомляв Укрінформ, заборгованість мешканців Миколаєва за воду нині становить понад 100 млн грн.