На ремонт мосту на кордоні з Білоруссю піде 16 мільйонів із бюджету
Про це у Facebook інформує пресслужба Служби автомобільних доріг у Житомирській області.
«Міст на кордоні України з Республікою Білорусь в Овруцькому районі, що на Житомирщині, закрито у зв’язку з його повним відновленням. Від сьогодні рух транспортних засобів буде здійснюватись по тимчасовій штучній споруді, що вже влаштувала підрядна організація поряд зі старим мостом», - йдеться у повідомленні.
На початковий етап будівництва з державного бюджету виділено 16 млн грн. Роботами займається підрядна організація ПАТ «МСУ-3».
Відновлена споруда матиме довжину 79 погонних метрів із габаритами проїзду 9,5 метрів та двома службовими проходами по 75 сантиметрів.
Фото: Facebook Служби автомобільних доріг у Житомирській області