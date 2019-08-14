На ремонт мосту на кордоні з Білоруссю піде 16 мільйонів із бюджету

На українсько-білоруському кордоні, що в межах Овруцького району Житомирщини, розпочали повне відновлення мосту, на який цього року з держбюджету виділили 16 млн грн.

Про це у Facebook інформує пресслужба Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

«Міст на кордоні України з Республікою Білорусь в Овруцькому районі, що на Житомирщині, закрито у зв’язку з його повним відновленням. Від сьогодні рух транспортних засобів буде здійснюватись по тимчасовій штучній споруді, що вже влаштувала підрядна організація поряд зі старим мостом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівництво мосту через річку Желонь на четвертому кілометрі шляху загального користування державного значення М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (через Вінницю) розраховане на 2 роки.

Читайте також: У Києві три ночі ремонтуватимуть міст на Труханів острів

На початковий етап будівництва з державного бюджету виділено 16 млн грн. Роботами займається підрядна організація ПАТ «МСУ-3».

Відновлена споруда матиме довжину 79 погонних метрів із габаритами проїзду 9,5 метрів та двома службовими проходами по 75 сантиметрів.

Фото: Facebook Служби автомобільних доріг у Житомирській області