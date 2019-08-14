Через сильні дощі очікуються підйоми рівнів води у річках на заході України

У річках на заході України через дощі 14-16 серпня очікуються підйоми рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За прогнозами у зв`язку з очiкуваними дощами очiкуються пiдйоми рiвнiв води над рiвнями на 8 год. 13 серпня без негативних наслідків: 14-15 серпня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2 - 1,2 м, на річках Закарпаття – 0,2-1,0 м; 14-16 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву р. Вишня — с. Твiржа (Львiвська обл.), р. Луга — м. Володимир-Волинський (Волинська обл.).

При значними дощах можливе формування значного мiсцевого схилового стоку, локальних селевих потоків.