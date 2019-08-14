Укртрансбезпека саботує роботу вагових комплексів - радник глави Херсонської ОДА

Радник очільника Херсонської ОДА Богдан Ковальов вважає, що Укртрансбезпека саботує в регіоні роботу комплексів для зважування та контролю ваги вантажних автомобілів.

Про це Ковальов написав у Facebook.

«Укртрансбезпека в Херсонській області, під керівництвом Ігоря Пастуха, саботує роботу комплексів для зважування та контролю ваги вантажних автомобілів, не даючи наряди своїм інспекторам на проведення робіт на постах «Консул» і «Пасат», - зазначив він.

Зокрема, за словами радника, на посту «Консул» неодноразово чинився саботаж: то цілеспрямовано влаштовували коротке замикання в електромережі, вибиваючи електрику в найближчій окрузі, то не відряджали інспекторів за нарядами.

«Коли вирубують світло, на посту вмикають генератор, але й тут відбувається диверсія і хтось підсипає пісок у бензобак генераторів, які один за одним виходять із ладу, а в цей час колони перевантажень нещадно нищать дороги та гроші платників податків», - заявив радник голови ОДА.

За його словами, реакція на саботаж буде «жорсткою».

Ковальов також додав, що зараз триває капітальний ремонт ділянки дороги М14 у напрямку Мелітополя протяжністю в 9,3 км. Асфальт уже укладено, але не встигли ще нанести розмітку, як на дорожньому полотні почала проглядатися невелика колія. «Всьому виною фури, що йдуть із великим перевантаженням», - наголошує радник голови ОДА.